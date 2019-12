Nelle ultime ore è stata trovata la soluzione per garantire la raccolta dei rifiuti nei Comuni dei Cinque Reali Siti e Cerignola e scongiurare così l’emergenza proprio sotto Natale. A fare le veci della decotta azienda SIA sarà la TEKNOSERVICE srl, azienda con sede a Piossasco in provincia di Torino.







L’accordo è stato sottoscritto per la durata di 6 mesi, con altri 6 mesi opzionali, e sarà una soluzione “ponte” in vista di un subentro definitivo di un’azienda pubblica. I mezzi arriveranno in provincia di Foggia già dal prossimo 23 dicembre, dopo la sottoscrizione da parte dei sindaci e dei commissari di un’ordinanza emergenziale per ogni Comune coinvolto nella vicenda.

Per il periodo individuato i lavoratori ex SIA saranno contrattualizzati dall’azienda piemontese, in attesa di una soluzione pubblica, così come prospettato dalle stesse unità e dalle sigle sindacali che nel frattempo hanno chiesto un incontro ai sindaci.