L’amministrazione comunale di Carapelle e il presidente di Arca Capitanata Donato Pascarella hanno incontrato a Bari in un tavolo tecnico l’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio per risolvere il problema della ristrutturazione di lotti abitativi di edilizia popolare e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.







Sollecitato dal sindaco Di Michele e dalla sua amministrazione, Pisicchio, disponibile come sempre, ha individuato e messo a disposizione nuovi fondi per integrare il vecchio finanziamento da parte di Regione Puglia, che ad oggi risultava insufficiente per ultimare le ristrutturazioni e le migliorie. La palla passa ad Arca Capitanata, che a breve provvederà all’affidamento dei lavori.

Comunicato Stampa

Comune di Carapelle