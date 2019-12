“Noi non ci facciamo spaventare e continuiamo per la nostra strada all’insegna della legalità e della trasparenza”. Queste sono state le parole del sindaco Domenico Lasorsa all’indomani del vile atto intimidatorio subito dal presidente del Consiglio Comunale di Orta Nova, Paolo Borea. A testimonianza di un momento difficile per tutta politica locale, con le tante emergenze mai scongiurate che spesso si tramutano in episodi di violenza, ci sono anche le condanne convergenti e gli attestati di solidarietà che sono giunti dalle opposizioni interne al Consiglio ortese.







“L’atto intimidatorio di cui è stato vittima il Presidente del Consiglio Borea – scrivono da Fratelli d’Italia Orta Nova – è un gesto vile che deve essere condannato senza se e senza ma. Qualunque siano le ragioni che abbiano spinto gli autori a commetterlo sono assolutamente ingiustificabili. In una società civile le stesse devono esser fatte valere nell’ambito della legalità e del confronto democratico, e mai tramite l’utilizzo della violenza o della paura come metodi di convincimento. Pertanto, come gruppo politico di Fratelli d’Italia di Orta Nova, esprimiamo piena solidarietà Paolo Borea e alla sua famiglia per quanto accaduto”.

“Quanto accaduto questa notte all’autovettura in uso al presidente del Consiglio Comunale di Orta Nova, Paolo Borea” – aggiunge Antonio Di Carlo – “è inaccettabile in un contesto in cui il dialogo dovrebbe prevalere sempre sulla violenza. Un gesto vile che ci impone una seria riflessione su cosa sia amministrare un Comune oggi, in un momento in cui tutti gli amministratori comunali dovrebbero essere più tutelati e lasciati liberi di svolgere serenamente il proprio operato. Tocca anche alla minoranza auspicare dei toni piu pacifici e un clima più disteso, soprattutto in un momento storico in cui le emergenze ci obbligano a restare coesi (come ho affermato durante l’ultimo Consiglio). Per tutti questi motivi mi sento in dovere di esprimere la massima solidarietà a Paolo Borea per l’atto intimidatorio subito questa notte”.