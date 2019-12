Il Foggia batte senza grossi patemi il Gladiator per 3-1 e si regala un Natale sereno, al primo posto in co-abitazione col Bitonto nel girone H della serie D. Meglio nella ripresa i rossoneri, che nella prima frazione di gioco avevano incontrato qualche difficoltà di troppo contro una formazione – quella campana – venuta allo Zaccheria per giocarsela. L’assenza per squalifica di Viscomi si vede tutta al 24′ quando Del Sorbo, praticamente solo, mette dentro di testa a pochi passi da Fumagalli. La reazione degli uomini di Corda è però veemente: prima il pareggio in mischia di Tortori al 37′, poi il capolavoro di Gerbaudo su punizione angolata al 41′.







Nella ripresa il Foggia gioca con maggiore fluidità, Corda inserisce i cambi giusti (vedi soprattutto Tedesco per Russo e Cipolletta per Gentile) e triplica al 65′ con Cittadino che realizza un calcio di rigore. A fine gara c’è spazio solo per la festa dei tifosi, che attenderanno ora il 5 gennaio per rivedere in campo i propri beniamini, quando affronteranno in casa il Fasano per la prima gara del girone di ritorno. Da segnalare, tra il primo e secondo tempo, il lancio di peluche della Curva Sud e Curva Nord in dono ai ragazzi delle scuole calcio cittadine. Un bel gesto da parte degli ultras foggiani, che si sono contraddistinti nell’ultimo mese per diverse iniziative solidali in città.







Sorride anche l’Audace Cerignola, che batte al “Monterisi” la Nocerina per 3-1 e si riavvicina alla zona play-off. Di Russo, Longo e Rodriguez le reti ofantine che confermano l’ottimo stato di forma degli uomini di Feola, attesi nel 2020 da un girone di ritorno pieno di conferme.