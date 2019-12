Sono stati giorni infernali per i cittadini di Ordona, costretti a trascorrere le festività di Natale senza acqua nelle abitazioni. Dallo scorso 24 dicembre, infatti, cittadini e istituzioni locali stanno segnalando dei disservizi dell’approvvigionamento idrico nella cittadina degli scavi, ancora oggi con una pressione insufficiente soprattutto nelle ore mattutine.







Nelle ultime ore è giunta un’autobotte nel centro cittadino per cercare di attenuare le proteste dei cittadini di Ordona che hanno iniziato una raccolta firme per sporgere denuncia / querela contro AQP per l’assenza di un preavviso e per il disservizio che puntualmente e ciclicamente si ripresenta in concomitanza con i periodi di festa.

Secondo quanto si apprende, i cittadini avrebbero segnalato una evidente rottura in zona “Campese”, dove è situata la vasca di contenimento di AQP. In questa zona si nota una perdita d’acqua notevole che avrebbe invaso le campagne circostanti, i cui proprietari sono anche impossibilitati a seminare.







Nel frattempo l’amministrazione comunale ha continuato per giorni a sollecitare l’autorità idrica, in attesa di una risoluzione tempestiva. Il sindaco di Ordona ha minacciato le vie legali, dalla pagina Facebook ufficiale della maggioranza: “Non ci sono parole per definire questa grave inadempienza e nel periodo di Natale” – si legge su Ordona Moderna. “Non abbiamo notizie nonostante le telefonate, le richieste e le lettere. Siamo inermi a queste vessazioni ma vi assicuro che andremo avanti giudizialmente”.