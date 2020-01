Il Fasano si conferma bestia nera del Foggia e costringe al pari i rossoneri nella prima giornata del girone di ritorno della serie D, girone H. Capitan Gentile ha salvato i suoi da una sconfitta che li avrebbero ulteriormente allontanati dalla vetta della classifica, dove ora il Bitonto è avanti di due lunghezze.







E pensare che il Foggia era andato in vantaggio nel promo tempo con Cipolletta, abile a risolvere in mischia al 31’. Da lì, però, gli ospiti hanno iniziato a fare sul serio e prima pareggiavano con Diaz al 66’, poi addirittura si portavano in vantaggio con lo stesso Diaz all’80. Il guizzo del capitano rossonero ha evitato il peggio, mettendo in cascina un pari comunque amaro.

Comincia bene invece il 2020 l’Audace Cerignola, che batte in trasferta il Casarano grazie ai gol per i padroni di casa di Mincica (74’), e di Rodriguez (17’) e Favetta (Autogol 34’) per gli ospiti.