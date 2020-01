I volontari della Misericordia di Orta Nova, in occasione dell’Epifania, hanno portato sorrisi e regali presso gli Ospedali Riuniti di Foggia. La Befana questa volta – al contrario di quanto dice la nota filastrocca – è arrivata di giorno, portando ai piccoli degenti i doni che la confraternita ortese ha ottenuto tramite le donazione dei cittadini. In compagnia dei camici bianchi del gruppo di clownterapia, la nonnina magica di Misericordia ha dispensato doni a più non posso nei reparti di neuropsichiatria pediatrica, pediatria e chirurgia pediatrica.







Tanti i sorrisi dei piccoli pazienti degli OO.RR di Foggia e dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola, una “ricarica di emozioni in vista del nuovo anno di attività associative” – come spiega a Il Megafono, il Governatore della Misericordia di Orta Nova, Giuseppe Lopopolo. “Ogni anno riproponiamo con piacere questo evento perché ci da la forza per guardare al nuovo anno con spirito solidale e propositivo. Un grazie particolare alla nostra befana, ai volontari del gruppo di clowterapia, al personale degli ospedali che ci hanno accolto e a tutte le famiglie ortesi che tramite le loro donazioni ci permettono di portare un momento di serenità nel cuore di tanti bambini che meritano la stessa spensieratezza di tutti gli altri durante le festività”.