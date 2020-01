Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma del gruppo consiliare di maggioranza “PartecipiAMOrtanova” in merito alle spese legali e al regolamentazione del conferimento degli incarichi esterni.







Al fine di regolamentare il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente e, quindi, anche allo scopo di evitare la loro inopportuna concentrazione, si ritiene opportuno proporre delle Linee guida per il loro conferimento, sì da tutelare ed efficientare l’Ente stesso.

Il Comune può regolamentare e provvedere ad affidare gli incarichi legali nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, costituendo un apposito elenco di professionisti regolarmente iscritti nell’Albo degli Avvocati (come tenuto e aggiornato dall’Ordine di appartenenza), con obbligo per tutti coloro i quali chiederanno di essere inseriti nel predetto elenco di indicare le materie in cui ciascuno è specializzato.

In tal modo si procederà alla formazione di un albo interno al Comune stesso dal quale scegliere, mediante apposite procedure, il professionista cui affidare di volta in volta l’incarico. Risulta importante stabilire, tenendo conto delle Linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) 12/2018 sull’affidamento ai legali e del Regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. n55/2014), il principio di economicità dell’azione amministrativa, evidenziando che il preventivo proposto dagli Avvocati non potrà essere superiore all’importo medio dei parametri forensi come stabiliti dal D.M. n. 55/2014.







Sarebbe opportuno, inoltre, limitare ai casi eccezionali il conferimento di incarichi congiunti a più avvocati, con l’obbligo di indicare nella relativa delibera le ragioni eccezionali che inducono l’Ente ad assumere tale decisione. Infine l’attingimento dall’Albo dovrà avvenire nel rispetto: della rotazione degli incarichi, della parità di trattamento di genere e dell’attinenza della esperienza curriculare alla materia del contendere.

Orta Nova 7/1/2020 Gruppo consiliare PartecipiAMO

Arturo Gianluca Di Giovine

Carmine De Girolamo

Miriam Maggi