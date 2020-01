E’ ancora vacante il posto da vicesindaco (e al contempo da assessore) appartenuto a Maria Incoronata Abruscio. Dopo le dimissioni dell’avvocatessa ortese, l’amministrazione comunale di Orta Nova, guidata dal sindaco Mimmo Lasorsa, è ancora alla ricerca di un nome che vada a completare la rosa della Giunta Comunale. La decisione è stata volutamente rinviata a dopo le festività natalizie, inizialmente per cercare di convincere la dimissionaria, in seguito per sondare alcune piste esterne alla squadra di candidati che ha consentito al medico ortese di vincere le elezioni. Archiviate le festività, con tante scadenze alle porte, sembra giunto il momento per la nomina attesa ad ore, nomina che potrebbe portare anche ad un rimescolamento di deleghe tra gli attuali assessori, a pochi mesi dalla formazione della squadra di Governo.







Al momento il nome più accreditato per l’upgrade in Giunta sarebbe quello di Carmine De Girolamo, già segretario della sezione del PD di Orta Nova e attuale consigliere di maggioranza. Qualora dovesse entrare nell’esecutivo, quest’ultimo potrebbe prendere la delega alle politiche agricole (rimasta nelle mani del sindaco) che lo stesso De Girolamo ha assunto come delega consiliare. A quel punto il ruolo di vicesindaco potrebbe ricadere su Mara Ghezza (attuale assessore all’ambiente) o su Michele De Finis (attuale assessore ai lavori pubblici). Cosicché subentrerebbe in consiglio comunale una vecchia conoscenza della sinistra ortese, Gerardo Ragno, già presidente dell’assise ortese.

Un’altra pista vagliata dagli amministratori sarebbe quella, già perseguita con l’assessorato al bilancio, di individuare una figura esterna. Si vocifera con insistenza, negli ambienti della politica ortese, il nome di Giuseppe Russo, ex dirigente scolastico dell’Istituto Olivetti e attuale preside del Palazzo degli Studi Padre Pio. Figura stimata sia sotto il profilo personale che professionale, qualora accettasse la proposta, potrebbe rilevare la delega alla cultura, attualmente nelle mani di Dora Pelullo, la quale detiene anche le responsabilità dei servizi sociali. Ma Russo, contattando la nostra redazione, ha affermato di “non aver ricevuto ad oggi alcuna proposta formale per ricoprire ruoli di responsabilità”.







Decisamente meno probabili, al momento, sono i nomi di Paolo Borea (attuale presidente del Consiglio Comunale) e di Gianluca di Giovine (attuale consigliere di maggioranza), anche in considerazione del fatto che la loro surroga potrebbe minare la solidità della maggioranza. Si attendono ulteriori sviluppi nel pieno della discussione che riguarda i rifiuti, i lavori pubblici da far partire e la programmazione del nuovo anno di attività amministrativa.