Diffondiamo integralmente il comunicato stampa del Comune di Carapelle in merito ai finanziamenti per le case popolari di Via del Mezzogiorno.







Chi dice che l’Epifania ogni festa porta via non è mai stato a Carapelle. È di ieri mattina, infatti, un gradito regalo di 333.600 euro che sono stati stanziati dalla Regione Puglia ad Arca Capitanata per risolvere il problema della ristrutturazione di lotti abitativi di edilizia popolare e dell’abbattimento delle barriere architettoniche sull’immobile ERP di viale del Mezzogiorno n.18, lotto n.441.

A metà dicembre l’amministrazione comunale di Carapelle e il presidente di Arca Capitanata Donato Pascarella avevano incontrato a Bari in un tavolo tecnico l’assessore e il dirigente alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio e Luigia Brizzi, che avevano individuato e messo a disposizione nuovi fondi per integrare il vecchio finanziamento da parte di Regione Puglia, che ad oggi risultava insufficiente per ultimare le ristrutturazioni e le migliorie. Oggi la determina regionale, che stanzia una somma di 333.600 euro, da aggiungere ai 300.000 precedentemente erogati.

Comunicato Stampa

Comune di Carapelle