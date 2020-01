Sono tanti i servizi che la cooperativa Socialservice mette a disposizione dei minori del territorio. Alcuni di questi sono relativi al laboratorio di educazione del gesto grafico e al potenziamento scolastico e cognitivo. La scrittura, infatti, è un processo cognitivo specifico e complesso che coinvolge numerosissimi funzionamenti cerebrali, l’elaborazione dello scritto è il risultato progressivo dell’integrazione di abilità motorie, visuo-percettive linguistiche, emotive e attentive e va supportata quando presenta delle criticità. I bambini nel corso della loro giornata vivono costantemente esperienze linguistiche e, molto prima del loro ingresso alla scuola primaria maturano un personale bagaglio ricco di linguaggi verbali e non verbali.







LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO. Il laboratorio di educazione del gesto grafico curato dalla dottoressa Eugenia Pagone (pedagogista Socialservice), attraverso un approccio corretto all’apprendimento della scrittura, si prefigge di educare ad una corretta impostazione di base del movimento della scrittura per prevenire le disgrafie, permettendo al bambino di acquisire naturalmente in modo giocoso e divertente la padronanza del gesto grafico, interiorizzando correttamente il movimento, la postura e l’impugnatura, che sono alla base del processo scrittorio, insegnando contestualmente al bambino il piacere che produce il movimento. Durante gli incontri nella sede di Socialservice vengono proposti esercizi specifici sull’impugnatura e sulla postura, esercizi di rilassamento, di respirazione controllata, forme prescritturali sulle quali costruire un’adeguata attività grafica.

POTENZIAMENTO SCOLASTICO E COGNITIVO. L’educazione cognitiva, invece, ha come scopo quello di potenziare i processi di pensiero sviluppando e stimolando tutte le funzioni coinvolte. I processi intellettivi possono essere modificabili, educabili e rieducabili grazie all’influenza di interventi educativi opportuni. Stimolare l’apprendimento significa correggere la struttura delle competenze già possedute e i legami tra esse. E’ un intervento pedagogico e psicologico personalizzato e finalizzato a supportare l’apprendimento e l’acquisizione di un metodo di studio mediante l’applicazione di strategie funzionali alla promozione dell’autonomia, della motivazione e dell’autostima che permette di orientare all’analisi dei processi mentali messi in atto durante la soluzione di un problema. Questo processo di consapevolezza metacognitiva del proprio modo di apprendere consente di trasferire in altre situazioni le abilità possedute avviando il bambino o il ragazzo all’utilizzo autonomo del pensiero.







Si tratta di un intervento specifico che stimola sia le funzioni di base del nostro sistema

cognitivo, sia il ragionamento e si pone di: potenziare le funzioni di base, ossia attenzione, memoria, capacità di pianificazione, offrendo allo studente di ottenere maggiore consapevolezza e controllo sulle proprie attività scolastiche; potenziare il ragionamento, aumentando la capacità di recuperare i rapporti funzionali tra cose e circostanze, consentendo allo studente di conseguire maggiori risultati scolastici accrescendo conseguentemente il proprio benessere emotivo. Ciascun percorso formativo rispetta il profilo emotivo e cognitivo dell’individuo rispondendo alle più personali esigenze apprenditive ed è rivolto a studenti con DSA e con difficoltà di apprendimento.

Per maggiori info rivolgersi alla sede amministrativa della cooperativa sociale Socialservice, in Via Costa 6, Orta Nova (FG). Numero di telefono / Fax 0885/78.22.10. Cellulare (Dott.ssa Laura Piccolo n.320 377 3752)

