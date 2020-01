I plessi scolastici di Corso Matteotti e di via Fiume di Carapelle sono stati ammessi a finanziamento da parte del Miur per le verifiche dei solai e dei controsoffitti e per eventuali interventi urgenti. Un’altra vittoria per l’amministrazione comunale, che aveva partecipato al bando proprio per tutelare i piccoli frequentatori dei plessi scolastici.







Il bando prevedeva 40 milioni di euro per il “Piano Straordinario delle verifiche di solai e controsoffitti negli edifici pubblici”, che stanno a significare 7.000 euro a plesso scolastico ammesso a finanziamento.

“Riteniamo essenziale – ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele – quest’opera di verifica ed eventuale bonifica negli edifici che ospitano i bambini. Ma la prevenzione è d’obbligo e per questo motivo ci siamo candidati a ricevere questo finanziamento. Ce l’abbiamo fatta e presto ne intercetteremo altri. Ringraziamo del grande impegno l’istituto comprensivo nella persona del dirigente scolastico Umberto Ranauro e la struttura tecnica comunale. Ovviamente ci aspettiamo che dopo le indagini il Miur, come ha promesso, metta in campo anche le risorse per eventuali lavori. Carapelle su questo tema non è inerte”.

Comunicato Stampa

Comune di Carapelle