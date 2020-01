E’ tutto pronto per le giornate di Open Day 2020 del Palazzo degli Studi Padre Pio di Orta Nova. Domenica 19 e 26 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13.00, la scuola paritaria ortese aprirà le porte alle famiglie e agli studenti per far conoscere l’offerta didattica della scuola secondaria di secondo grado, per ciò che concerne i corsi dell’alberghiero e del tecnico- economico.







La scuola si apre ai cittadini dei Comuni limitrofi e non solo, per consentire loro di visitare la moderna struttura di Via Tarantino e vedere da vicino come si lavora nei laboratori di informatica e nelle cucine all’avanguardia, dove i ragazzi si cimentano con le attività del corso alberghiero. La scuola è munita di ampi spazi dove gli studenti possono apprendere (tramite l’esperienza diretta) quelle nozioni immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Già nelle settimane precedenti alle due date di Open Day, il Palazzo degli Studi Padre Pio di Orta Nova ha incontrato le future matricole nelle scuole e ha fatto conoscere le peculiarità dei corsi che saranno attivati anche per l’anno didattico del 2020/2021. La scuola, in continuo fermento ed evoluzione, incontrerà gli studenti e le famiglie anche in questi giorni, sia di mattina che di pomeriggio, per dare ulteriore possibilità anche a coloro che non riusciranno a prendere parte alla giornata dell’Open Day.

“Non vediamo l’ora di mostrare a tutti i grandi progressi che ha fatto la nostra scuola – spiega il dirigente, Giuseppe Russo. “Per questo motivo abbiamo esteso l’invito non solo alle matricole del prossimo anno e alle loro famiglie, ma a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la nostra scuola. Vi aspettiamo!”.

