Diffondiamo integralmente il diario di viaggio della Clinica del Sale di Orta Nova che racconta l’esperienza presso le miniere del sale di Wieliczka in Polonia.

Recentemente ci siamo recati alle miniere di sale di wieliczka in Polonia per visitare i luoghi dove ha avuto origine l’haloterapia. Per noi rappresenta un posto speciale perché è qui dove nella metà dell’ 800 che il dottor Felix Boczkowski intuì le proprietà benefiche dell’aria salina respirata nelle miniere, mettendo in relazione l’ambiente di lavoro e il buon stato di salute dei minatori, i quali raramente avevano problemi respiratori e sembravano anche più giovani per il loro piacevole aspetto della pelle.

Effettivamente il dottor Boczkowski concentrò le proprie ricerche e successivamente le proprie terapie sull’utilizzo delle acque termali salmastre come inalazioni di aerosol salino e l’assorbimento attraverso la pelle con l’utilizzo di bagni; solo dopo la seconda guerra mondiale il dottor Mieczyslaw Skulimowski, divenuto medico ufficiale della “Kinga” Health Resort Hospital mise in pratica quella che chiamavano “speleoterapia” sottoponendo i pazienti al microclima delle camere saline sotterranee formatesi dopo

l’estrazione del sale.

La nostra visita ha inizio al mattino presto, dopo una tipica colazione polacca, alle 7.30 con una temperatura di -4 gradi, ci accingiamo a raggiungere, con l’utilizzo dei mezzi pubblici, le miniere di sale di Wieliczka, dove ci attende una guida in italiano. Ci addentriamo nelle miniere per raggiungere l’ingresso dei cunicoli scavati dai minatori, ma per fare ciò dobbiamo scendere una scalinata arrivando alla profondità di 64 metri, dove si aprono le porte della miniera vera e propria. Qui veniamo raggiunti da una forte emozione al pensiero dei racconti della guida, dei luoghi dove ha avuto origine l’haloterapia.

Subito si avverte un’aria benefica molto fine e, nonostante la temperatura interna nelle miniere intorno ai 15 gradi, si avverte uno stato piacevolmente benefico. Attraversando cunicoli, stanze, laghi di acqua salata e luoghi della memoria dei minatori, dove vengono esposti attrezzi e macchinari antichi, si scende fino a 150 metri circondati da statue e sculture in basso rilievo in sale che raccontano la storia dei tempi passati.

Dopo circa tre ore di visita alle miniere ci rechiamo, sempre nel complesso minerario, ad un altro ingresso, per noi scopo principale della visita: l’Health Resort Hospital dove vengono svolte le terapie nelle camere saline naturali a 135 metri di profondità. Entriamo all’interno della struttura dove ci accoglie alla reception un’infermiera alla quale chiediamo, colloquiando in inglese, informazioni sulle terapie svolte. Qui ci viene chiesta la motivazione della nostra visita, se avevamo una richiesta medica o se eravamo andati di nostra iniziativa. Ci dicono che sarebbe stato possibile effettuare delle visite preventive ed essere seguiti da equipe medica, effettuando cicli di sedute di 5, 10 o 15 giorni o persino soggiornando, con la possibilità di dormire all’interno delle stanze di sale. Chiaramente il centro era strutturato in modo da fornire altre terapie riabilitative.

Dopo averci fornito delle guide informative sull’accesso, sia tramite il loro sistema sanitario o privatamente, ci hanno dato la possibilità di visitare le stanze dove vengono svolte le terapie, e lì è partita un’altra cascata di emozioni. Questa visita ha rafforzato in noi la consapevolezza della validità dell’haloterapia e soprattutto la convinzione che l’haloterapia applicata presso il nostro centro con metodo Aerosalmed è quella più

sicura e certificata, grazie anche alla sperimentazione effettuata dalla Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari sull’ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate e al riconoscimento della certificazione come Dispositivo Medico.

Articolo Redazionale

A Cura della Clinica del Sale di Orta Nova