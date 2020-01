Anche la Chiesa ha voluto esprimere la propria solidarietà alla famiglia Borea dopo gli ultimi attentati dinamitardi verificatisi nella città di Orta Nova. La presenza fisica del Vescovo, Monsignor Luigi Renna, giunto ieri sera nella cittadina dei Reali Siti per un momento di preghiera, ha rappresentato un altro passaggio particolare per la comunità locale che sta attraversando un periodo di forti tensioni per via di atti intimidatori ai danni di esponenti politici.







Ieri sera presso la Chiesa della B.V.M. dell’Altomare, alla Santa Messa presieduta dal Pastore Diocesano, c’erano anche il sindaco Mimmo Lasorsa, gli amministratori e Marianna Borea, titolare del negozio “La Boutique dell’Intimo”, colpito ultimamente da una bomba carta, sorella del presidente del consiglio comunale ortese.

In seguito alla Santa Messa si è tenuto un momento comunitario di preghiera e di adorazione per la città, “per chiedere al Signore Misericordioso il dono della conversione di quanti con i loro gesti malavitosi tentano di distruggere le nostre città, e per implorare i doni del coraggio e della speranza per saper reagire a tanto male”.







Il Vescovo, nella sua omelia, ha anche riportato alcuni passi di Sant’Agostino, ricordando una verità che ancora oggi mantiene intatta la sua validità: “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Al contrario si deve constatare come l’indifferenza e l’accettazione remissiva delle situazioni ingiuste, sradica dai cuori ogni speranza e coraggio di impegno” – ha affermato Sua Eccellenza.