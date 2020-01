Giovanni Triunfo da Orta Nova è risultato il vincitore della terza prova Fibis Challenge (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), dopo aver avuto la meglio per 4-3 su Michele Gatta in finale. Un’altra affermazione di prestigio per il campione ortese che ha mostrato tutta la sua abilità all’Ecoresort Le Sirené di Gallipoli, teatro di lunghe ore di sport di altissimo livello.



Un finale a sorpresa che anche questa volta ha fatto capire quanto la nuova formula del Challenge possa davvero portare a podio atleti che non ti aspetti. In questo caso Triunfo ha dimostrato di essere ritornato sui livelli che lo hanno visto vincere diversi campionati a squadre e nel 2009 un campionato europeo per nazioni. La finale di Gallipolio ha visto uno contro l’altro due Nazionali arrivati dopo un percorso esilarante, sbaragliando i grandi big della stecca.



Triunfo ha conquistato sei incontri contro Riccardo Belluta (3-0), Pierluigi Sagnella (4-2), Riccardo Barbini (4-0), il campione del mondo in carica Ciro Davide Rizzo (4-3) e Michelangelo Aniello (4-3). A completare il podio della challenge vi erano Michelangelo Aniello e Sandro Giachetti.