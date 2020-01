Potito Ruggiero riceverà domani dal presidente Michele Emiliano il più importante riconoscimento della Regione, il Premio “Radice di Puglia”.

Potito, 12 anni di Stornarella, è il bambino che lo scorso 28 settembre è sceso da solo in piazza per manifestare in difesa dell’ambiente in occasione del Global strike for future.

Il Premio gli verrà conferito nel corso del Forum regionale “Agire per il clima”, evento che domani chiama a raccolta sindaci, esperti, associazioni e cittadini per scrivere insieme il Piano strategico Puglia 20>30 e le Strategie per lo sviluppo sostenibile della Regione Puglia. Il Forum si terrà domani giovedì 23 gennaio dalle ore 9.30 alle 14.00, nel Padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari.

Si porta avanti così il percorso partecipato avviato dalla Regione durante la scorsa Fiera del Levante, che aveva orientato il Piano strategico verso i temi della sostenibilità e il contributo della Regione al conseguimento degli obiettivi dell’agenda Onu sullo sviluppo sostenibile. I lavori saranno articolati su un’assemblea plenaria e tavoli tematici: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano terrà l’intervento introduttivo in plenaria alle ore 10.00. Al termine dell’introduzione il presidente Emiliano consegnerà il Premio Radice di Puglia al piccolo Potito.

