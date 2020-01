Diffondiamo integralmente il comunicato stampa del Comune di Carapelle in merito alle esce avvelenate ritrovate in giro nei parchi e nelle aree verdi del centro dei Reali Siti.

È di questi giorni la segnalazione da parte di alcuni cittadini della presenza di esche topicide in alcune parti del paese. L’amministrazione comunale vuole precisare che non ha incaricato nessuno a spargere in città esche libere, tra l’altro dannose (se ingerite) non solo per i topi, ma soprattutto per cani e bambini.

Le esche adottate dall’amministrazione comunale sono poste in apposite ratbox inaccessibili a cani e bambini, come richiede la legge. Chi ha disseminato queste esche ha commesso un reato e noi ci stiamo attivando (tramite le forze di polizia) per risalire all’identità del colpevole, che verrà denunciato, ma soprattutto per rimuovere il rodenticida al più presto.

Invitiamo i concittadini a prestare particolare attenzione durante la passeggiata con i cani e a segnalare la presenza di altre esche al numero WhatsApp del Comune. Ci attiveremo anche per denunciare chi spacca le bottiglie e semina vetri ovunque.

Comunicato Stampa

Comune di Carapelle