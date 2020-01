Quello che sarebbe stato l’ennesimo atto intimidatorio è stato sventato la notte scorsa a Carapelle, dove una pattuglia dei Carabinieri in servizio di perlustrazione ha messo in fuga un uomo dal volto travisato che stava versando del liquido infiammabile su un’autovettura.

In particolare, alle ore 4.30 del mattino, un uomo stava cercando di appiccare un incendio su una Opel Corsa parcheggiata in via Sabauda, nel piccolo centro dei Reali Siti. L’auto è risultata essere di proprietà del padre del sindaco Umberto Di Michele.

Fortuntamente l’azione criminale non è andata a buon fine, ma gli inquirenti stanno cercando di appurare se l’atto intimidatorio fosse diretto a colpire la persona del sindaco. Continuano le ricerche per risalire all’uomo che ha agito la scorsa notte.