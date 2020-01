Il Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Monsignor Michele Ventrella” di Via Kennedy ad Orta Nova è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di soggetti diversamente abili con bassa compromissione delle autonomie funzionali, in età compresa tra i 6 ed i 64 anni, e residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale di Cerignola. Il centro è stato aperto il 1° gennaio del 2016 ed è stato intitolato ad una personalità che ha fatto molto per il prossimo e per le fasce deboli nel corso del suo lungo parrocato ad Orta Nova.

Lo scorso anno il centro ha rilanciato il proprio operato con tante iniziative volta a creare un clima di condivisione ed incontro con gli ospiti che negli anni si sono sempre affidati al qualificato staff di esperti della Socialservice, la cooperativa che gestisce il servizio presso la suddetta struttura. Il centro, infatti, offre numerose attività laboratoriali di gruppo volte a sviluppare e potenziare le autonomie personali, promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale, ottimizza le capacità di autoregolazione e favorisce l’interiorizzazione delle regole sociali. Non mancano di certo anche delle attività ricreative e momento ludici come uscite culturali, gite e saggi di teatro che negli anni si sono fatti apprezzare anche in pubblico dai cittadini di Orta Nova.

Le attività natalizie al Centro Polivalente

“Ma tante altre sono le iniziative che hanno portato valore aggiungo al nostro centro” – spiega la coordinatrice, Rosaria Visconti. “Ricordiamo con piacere il laboratorio di Teatro Sociale curato da Enzo Toma e Francesco Gravino, perché attraverso questa attività i ragazzi hanno avuto modo di sviluppare capacità espressive e relazionali semplicemente interagendo con le parti dei loro copioni. Siamo convinti – conclude Visconti – che sia questa la strada da perseguire per fare integrazione: dare la possibilità di far emergere le naturali abilità di questi ragazzi, affinché possano conoscere loro stessi e farsi conoscere all’esterno delle mura del centro”.

Ogni anno il centro polivalente individua dei percorsi tematici da far seguire ai ragazzi, all’interno dei quali si inseriscono degli appuntamenti che risultano dei momenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi preposti. Con le attività riprese lo scorso maggio è stato espletato il progetto “Spazio alla fantasia” incentrato sui 50 anni dell’allunaggio. Nell’ambito di questo percorso, in collaborazione con l’APS “Noialtri” gli ospiti del centro hanno dato vita ad uno spettacolo con letture animate dal titolo “Da quassù la terra è bellissima”.

ARTICOLO REDAZIONALE

Pubblicato come contenuto pubblicitario

per conto di socialservice