Vince il Foggia e allontana i fantasmi della crisi dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa. Lo ha fatto contro il Cerignola, al termine di un derby in cui non è mancato nulla e giocato nella 22esima giornata del girone H della serie D.

Occasioni poche ma nervi tanti, saltati per qualche attimo anche tra le due tifoserie nel secondo tempo, in una gara agonisticamente corretta nel suo complesso. Il Foggia parte subito forte: al 16’, alla prima vera occasione da gol, Gerbaudo scambia con Gentile su calcio d’angolo e con un rasoterra fulmina Cappa. Il Cerignola prova a reagire, attua un fitto possesso palla ma Di Stasio non deve mai sporcarsi i guanti.

La partita si accende soprattutto a centrocampo ma è il Foggia che sembra più in palla e Cappa deve anche evitare il raddoppio su tiro potente di Russo a fine primo tempo. La ripresa è densa di emozioni: al 55’ il Cerignola pareggia con Sansone, che elude il fuorigioco e in profondità batte Di Siasio con un diagonale. I rossoneri riprendono subito spazio e 12 minuti dopo si riportano davanti: Gerbaudo da oltre 30 metri indovina l’angolo giusto e batte di nuovo Cappa.

Da lì in avanti gli ofantini si spengono e nel finale è Allegretti che spreca il 3-1 in contropiede. Finisce in festa per il Foggia ma non c’è troppo da festeggiare: domenica si va a Taranto e il Bitonto resta a -5.