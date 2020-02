Avvistato a Cerignola Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia e campione di Bike Trial, noto per le sue irruzioni nelle piazze di spaccio per denunciare lo smercio della droga.

In queste ore il volto noto di Canale 5 sta girando il suo servizio televisivo presso il quartiere di San Samuele, ma non è ancora noto quando le riprese andranno in onda.

Dalle immagini che circolano sul web l’inviato su due ruote è circondato da volanti dei Carabinieri che ne garantiscono l’incolumità. Ricordiamo che lo stesso Brumotti è stato più volte aggredito durante le riprese dei suoi reportage per Striscia La Notizia.