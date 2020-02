La scorsa notte ignoti si sono introdotti all’interno del cimitero dei Carapelle, per mettere in atto svariati furti e atti vandalici. Nello specifico sono state asportate delle decorazioni funerarie di valore da alcune cappelle private e, contestualmente, sono state danneggiate delle statue e il monumento ai caduti. Non si registrano, per ora, atti di profanazione delle sepolture.

L’ultimo caso del genere a Carapelle fu registrato nel 2015, quando il campo santo prospiciente alla Strada Statale 16 fu preso di mira da altri balordi che non ebbero, allora come oggi, alcun rispetto per la sacralità del luogo.

Sui social network i cittadini di Carapelle hanno denunciato l’accaduto, richiedendo alla locale amministrazione l’installazione di videocamere di sorveglianza che possano fungere da deterrente per questi atti di intemperanza. Nel frattempo quanto accaduto la scorsa notte è stato segnalato ai Carabinieri per le indagini del caso.



IMMAGINE DI REPERTORIO