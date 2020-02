Ci è giunta in redazione una segnalazione relativa ad una discarica abusiva di rifiuti situata in una zona periferica della città di Stornara. Alcuni cittadini, in particolar modo, ci hanno segnalato la presenza di alcune balle di materiale plastico e rifiuti di ogni tipo situate nella zona 167 del Comune dei Cinque Reali Siti, nel terreno dell’ex masseria Petrone.

“La zona in cui sono presenti i rifiuti” – spiegano i cittadini, nella segnalazione – “è situata a pochi metri dal campo sportivo dove solitamente si allenano le squadre di calcio giovanili di Stornara. Tutto ciò potrebbe creare dei seri danni alla salute dei nostri bambini, considerando anche che il vento di questi giorni ha sparso nell’aria tanti residui di rifiuto. Chiediamo alle autorità locali di intervenire al più presto per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area” – concludono nella segnalazione.