🔴 OSCAR 2020, TRIONFA “PARASITE”. PER LA PRIMA VOLTA VINCE UN FILM STRANIERO 🔴 CORONAVIRUS, SALE A 910 IL NUMERO DEI MORTI 🔴 L’INTER VINCE IL DERBY DI MILANO IN RIMONTA PER 4-2 🔴 OGGI GIORNATA DI COMMEMORAZIONE PER L’ECCIDIO DELLE FOIBE 🔴