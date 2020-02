I social network sono un grande strumento di socializzazione, ma anche una grande trappola che nasconde pericolosi aspetti negativi soprattutto per i più piccoli. I responsabili della Polizia di Stato, questa mattina, hanno spiegato proprio questi aspetti agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Orta Nova, inserito tra le oltre 100 scuole di altrettante città italiane che hanno ospitato l’iniziativa “Una vita da social, insieme per un interne migliore” attivata dalla Polizia di Stato, nello specifico del settore della Polizia postale.

Presenti in maniera importante anche al seguito della carovana dell’ultimo Festival di Sanremo, proprio in corrispondenza della giornata internazionale dedicata alla sicurezza su internet, gli uomini in divisa e gli esperti di cyber security stanno incontrando migliaia di ragazzi per formarli sulle tematiche del cyberbullismo e della privacy su internet, al fine di costruire degli utenti consapevoli sul web, sin dall’adolescenza. Ad Orta Nova la scuola “Pertini” ha aperto le porte agli esperti della Polizia di Stato che hanno incontrato i ragazzi, dopo aver ascoltato i saluti del dirigente scolastico Pietro Vincenzo Piemontese, dell’animatore digitale della scuola, Maurizio Traisci e del professor Lorenzo Ciuffreda.

“La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile della rete – ha dichiarato Ida Tammaccaro, Dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni “Puglia” in una nota stampa – è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni. E la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è imprescindibile. Iniziative come quella della giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet, continua Tammaccaro, celebrata ormai in oltre 150 paesi tra cui l’Italia, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di persone, giovani e adulti, che a loro volta sono ineliminabili figure di riferimento per orientare i più piccoli ad un uso sicuro e responsabile della rete”.