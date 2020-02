La scorsa settimana, l’Istituto “Madre Tarcisia Vasciaveo” di Orta Nova ha compiuto 15 anni dall’apertura della sede di via de Gasperi, nel centro dei Cinque Reali Siti. La struttura è gestita dalle suore domenicane del SS. Sacramento (ordine nato per ispirazione di Monsignor Antonio Palladino nel 1927) ed è un vero e proprio punto di riferimento per il welfare locale, poiché svolge servizi importantissimi attraverso tre anime che lo compongono: la casa di riposo per anziani con circa 25 ospiti e 15 unità, tra personale ausiliario e infermieristico; la scuola per l’infanzia e un centro socio-educativo-assistenziale per bambini disagiati che attualmente ospita circa 30 bambini.

Per questi importantissimi servizi volti a lenire le sofferenze delle fasce più deboli, attraverso la vicinanza di figure professionali e il conforto religioso, ha assunto ancor più valore la cerimonia dei 15 anni della struttura tenutasi settimana scorsa. Una bella festa che ha visto diversi momenti di aggregazione e di preghiera. Il programma, infatti, ha avuto inizio lo scorso 4 febbraio quando presso le suore di Orta Nova è giunto il vescovo emerito Monsignor Felice Di Molfetta che ha ricordato la figura della storica fondatrice Suor Madre Tarcisia e ha elogiato la caparbietà delle suore che attualmente gestiscono la struttura, prima di animare la messa solenne.

A seguire, nella giornata successiva, si è tenuta un’altra messa alla presenza del personale sanitario e dei professionisti che sono imprescindibili per il funzionamento dei servizi e per assicurare le dovute cure agli ospiti. Nella giornata di giovedì, invece, è giunto in struttura l’attuale vescovo della Diocesi Cerignola – Ascoli Satriano, Monsignor Luigi Renna, per presiedere una Messa Solenne dinanzi agli amministratori locali e alle associazioni di Orta Nova che da tempo collaborano con le suore. Per l’occasione sono stati invitati anche i parenti degli anziani attualmente in cura e quelli di coloro che hanno trascorso in passato del tempo nella struttura. E’ stata una messa in suffragio di tante anime che dal cielo continuano a mandare delle benedizioni verso quella struttura che li ha ospitati negli ultimi anni della loro vita terrena.

I festeggiamenti si sono conclusi sabato alla presenza dei bambini e del personale. La comunità si è riunita per assistere ad uno spettacolo teatrale dal titolo “Questo posto è casa mia”, un concetto da cui si evince tutto l’attaccamento al territorio e alla struttura che ha visto nascere e crescere generazioni diverse che oggi si confrontano e si intrattengono insieme. Infatti, la presenza delle suore ad Orta Nova risale ad almeno 80 anni fa, quando questo primo nucleo giunto da Cerignola iniziò ad interessarsi degli ultimi e delle fasce deboli della popolazione ortese, offrendo sostegno e vicinanza. Oggi la struttura di Via De Gasperi, a totale gestione delle stesse suore, è al centro di un processo di inserimento sociale che sul territorio è rimasto un’emergenza.