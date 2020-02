Ascoli Satriano, 11/02/2020 – Ancora una volta la città è stata bersaglio di un vile atto vandalico, che ha danneggiato il leone romano collocato nei pressi della Concattedrale. Un reperto archeologico di grande importanza per la nostra città, un simbolo che ha resistito ai secoli e che oggi è stato imbrattato, da ignoti, con della vernice blu.

Quanto accaduto è indicativo di come sia tutto in salita il percorso verso un senso civico, tale per cui si possa dare la giusta importanza ai beni comuni, soprattutto quelli archeologici di cui la nostra città è rigogliosa. Negli occhi abbiamo ancora le fiamme che hanno avvolto Villa di Faragola un anno e mezzo addietro.

Negli scorsi giorni, poi, si è verificato quest’altro scempio ai danni del nostro patrimonio, che ha indignato tutta la cittadinanza. Credo che si debba insistere sui percorsi di educazione, a principiare dalle scuole concittadine, per far capire la gravità di questi gesti. Nel contempo, bisogna utilizzare dei deterrenti per evitare che gli stessi gesti possano essere reiterati.

Comunicato Stampa

Potito Antolino, Consigliere comunale M5S di Ascoli Satriano.