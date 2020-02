Uno spaventoso incendio si è verificato nelle ultime ore a Cerignola, in un negozio specializzato nella rivendita di biciclette. Le fiamme, in particolare, hanno interessato i locali a piano terra di un edificio in Via Usa.

All’interno vi era del materiale plasticoso che ha preso fuoco e ha creato una gigantesca nube di fumo che ha ricoperto tutta la città ofantina. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla locale caserma e dal comando provinciale di Foggia.

Nel frattempo, per ragioni di sicurezza, l’edificio è stato evacuato. Sono ancora ignote le cause che hanno determinato l’incendio. Seguono aggiornamenti.