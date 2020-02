‼️ ULTIM'ORA

Grave incidente all'altezza della zona ASI. LEGGI QUI 👇 #live5rs #cronaca5rs

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale 16, all’altezza della zona Asi, nella corsia in direzione Foggia. Probabilmente durante una manovra di sorpasso una Fiat Idea ha impattato contro un trattore che transitava in quel momento. Non si conoscono ancora le condizioni de...