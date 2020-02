Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma dell’assessore regionale alle politiche giovanili, Raffaele Piemontese, in merito all’incontro tenutosi presso la Sala Consiliare di Stornara.





A Stornara gli spazi candidati dal Comune a Luoghi Comuni sono due. Il Centro polifunzionale di via Francesco Di Corato, un’ex palestra di recente restaurata, che sta alle spalle della scuola elementare. Piazza Mercato, a ridosso del centro storico, per anni anima commerciale del paese, nella prima metà del 1900 mercato delle produzioni locali, del pesce e delle eccellenze contadine provenienti dalle zone limitrofe.

Oggi abbiamo parlato delle opportunità che offrono alle organizzazioni giovanili interessate a sviluppare un progetto innovativo e utile a tutta la comunità stornarese, in un incontro a cui ha partecipato il sindaco Rocco Calamita, l’assessore comunale alle Politiche Giovanili Alessandro Grandone e Luca Langella dello staff di ARTI Puglia. Per entrambi gli spazi candidati a diventare #LuoghiComuni c’è tempo fino al prossimo lunedì 2 marzo per lanciare una buona idea.

