Nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana è stato presentato l’ Hub_Space, spazio multimediale del progetto SAC Apulia Fluminum, finalizzato alla promozione del territorio.







Nel corso della presentazione, organizzata dalla Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie, capofila del SAC Apulia Fluminum, sono intervenuti il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, la Consigliera Provinciale, Angela Lombardi, la Consulente (Valorizzazione Territoriale) della Regione Puglia, Gabbriella Gasparrelli, l’ architetto progettista dell’Hub_Space, Vincenzo Russo, e l’ archeologa Marida Pierno di Archeologica srl, responsabile del progetto SAC.

Hanno partecipato i Sindaci o un loro Delegato dei comuni di: Accadia; Anzano di Puglia; Deliceto; Monteleone di Puglia; Orsara di Puglia; Rocchetta Sant’ Antonio; Stornara; Stornarella e Troia.

Nel suo intervento il Presidente della Provincia, Gatta ha sottolineato la valenza del progetto che propone un autentico viaggio nella storia e nell’ambiente, recuperando una mobilità attenta e sostenibile e che l’ HUB di Palazzo Dogana, è un interessante punto di incontro per promuovere le attività dei singoli territori.







Il progetto denominato SAC Apulia Fluminum (finanziato su fondi FESR del Fondo sociale europeo – Piano di Azione e Coesione P.O.C. Puglia 2007/2013 Asse VI – Linea 4.2. “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” – azione 4.2.2) nasce da un’idea di valorizzazione integrata dei Beni Culturali che caratterizzano l’area centro-meridionale della Provincia di Foggia. 21 Comuni del Tavoliere meridionale e dei Monti Dauni centro- meridionali (il cui capofila è la Provincia di Foggia) hanno scelto di “mettersi in rete” per far conoscere la storia del proprio territorio e il suo consolidato legame con i fiumi, che ne hanno segnato la storia e la vita quotidiana.

