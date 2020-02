Neanche la pioggia ha fermato la mano dei ladri di auto, in azione in pieno centro a Foggia. Nella serata di ieri, infatti, vittime dell’ennesimo furto sono stati i ragazzi dell’hub di innovazione rurale “VaZapp”, ai quali è stato sottratto un furgone con all’interno tutto il materiale che serviva per i convegni e le attività.







Dopo il furto, avvenuto in Piazza XX Settembre, il presidente di VaZapp, Giuseppe Savino, ha utilizzato Facebook per condividere con tutti il suo sfogo e la sua riflessione su quanto accaduto.

“Ho noleggiato più di 100 furgoni per portare in giro per l’Italia l’innovazione di Vazapp ma li ho sempre custoditi in azienda” – racconta Giuseppe Savino. “Ieri pioveva a dirotto, abbiamo evitato di scaricare il materiale utilizzato all’evento al Maxxi di Roma di Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare con la ministra Teresa Bellanova“.

“Lo avremmo fatto stamattina. Ma neanche il centro di Foggia, piazza XX Settembre ha scoraggiato la vita a male (una vita che non viene donata ma che è utilizzata per rubare va a male) nel rubarci il furgone. Spero utilizzino il nostro materiale per fare quell’innovazione sociale di cui la nostra città ha veramente bisogno. Ma la mia è solo una flebile speranza… E i giovani del territorio pagano questa triste realtà, ancora una volta”.