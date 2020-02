Un altro cospicuo sversamento illecito di rifiuti è stato registrato sul territorio dei Cinque Reali Siti. Gli ultimi ritrovamenti sono stati segnalati dai cittadini in territorio di Stornarella, in contrada Rio Morto e in Contrada Ferrante, dove sono state depositate delle vere e proprie balle di materiale di scarto di ogni tipo già compattato.







“Non ho parole” – scrive il sindaco di Stornarella, Massimo Colia. “Venerdì mattina, alcuni cittadini, ci hanno segnalato due gravi casi di abbandono illecito di rifiuti nelle campagne di Stornarella. Uno in località Ferrante e l’altro in località Rio Morto. Ci siamo subito attivati, con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, per porre in essere tutti gli adempimenti previsti per legge, in questi casi”.

Questi ultimi ritrovamenti fanno il paio a quelli – segnalati da questa testata – registrati nei pressi della zona 167 di Stornara, con modalità che sembrano analoghe a queste degli ultimi casi. (LEGGI QUI https://ilmegafono.eu/2020/02/07/stornara-discarica-abusiva-vicino-al-campo-dove-si-allenano-i-bambini/).