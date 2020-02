“L’Amministrazione comunale di Troia ha già accumulato sei mesi di ritardo rispetto agli impegni assunti, il 2 febbraio 2019, col Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di Troia” . Ad affermarlo è l’attivista del M5S, Grazia Manna che fa il punto sulla cantierizzazione dei lavori di bonifica presso la discarica di località Giardinetto.







“Ad oggi siamo ancora in attesa dell’acquisizione dei pareri degli Enti preposti, per poter procedere all’attivazione delle procedure per la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici” – continua l’attivista troiana. “

Il tutto sarebbe dovuto avvenire, da cronoprogramma, entro il 20.08.2019. Ne consegue che le altre scadenze, del cronoprogramma, difficilmente potranno essere rispettate e potrebbero accumularsi ulteriori ritardi”.