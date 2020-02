📣 RECUPERO ANNI SCOLASTICI

🏫 Scegli il Palazzo Degli Studi Padre Pio Srl per il recupero degli anni scolastici! Riparti al più presto!



⏰ Non pensare che sia troppo tardi, sei ancora in tempo per riprendere con successo i tuoi studi! Ogni anno decine di studenti si affidano alla scuola paritaria ortese per conseguire il diploma.



📚 I corsi sono sia diurni che serali con esami in sede ad #ortanova. ☎️ Per info chiama al numero 3293499294 oppure al numero 0885782672 #sponsorby