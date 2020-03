🔴 AD ASCOLI SATRIANO IL PRIMO CASO DI CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI FOGGIA 🔴 LA TURCHIA APRE LE PORTE A MIGLIAIA DI PROFUGHI CHE PREMONO VERSO LA GRECIA E L’EUROPA 🔴 BUTTIGIER SI RITIRA DALLA CORSA PER LE PRIMARIE DEM IN USA 🔴