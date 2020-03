Ancora prima che si sapesse del primo caso di contagio da Coronavirus in provincia di Foggia, erano scattate delle misure preventive in un altro Comune di Capitanata. In modo particolare, lo scorso 26 febbraio, il sindaco di Stornarella Massimo Colia aveva firmato un’ordinanza (N.5/2020) con la quale si imponeva la permanenza domiciliare fiduciaria ad una persona giunta nel Comune dei Reali Siti. L’ordinanza sarebbe stata estesa, nelle ore successive, anche ad un’altra persona.







Dall’atto si evince che il sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, ha segnalato la presenza di due persone provenienti dalle zone dell’area “rossa” e da ciò il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Foggia ha subito proposto l’adozione di ordinanze per imporre la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza da parte dello stesso servizio per la durata di 14 giorni, a partire dal 21.02.2020, giorno dell’arrivo dei due nel Comune di Stornarella.

Da subito si è attivata la procedura di verifica, ma per il momento le due persone stanno bene e non sono state contagiate da Coronavirus. Le misure di cui sopra, dunque, al momento risultano soltanto misure precauzionali per scongiurare un eventuale contagio.