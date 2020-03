🔴 CORONAVIRUS, PERSONE IN QUARANTENA ANCHE A STORNARA E ORTA NOVA DOPO LE MISURE PREVENTIVE DI STORNARELLA 🔴 CONTAGI, PRIMA FRENATA IN ITALIA. AIUTI E NUOVE REGOLE PER LE ZONE PIU’ COLPITE 🔴 VATICANO, PAPA FRANCESCO SOTTOPOSTO A TAMPONE: NEGATIVO 🔴