I ladri colpiscono un luogo simbolo della legalità di Cerignola. Infatti, la scorsa notte ignoti hanno fatto irruzione all’interno di Terre Aut, la tenuta confiscata alla mafia che oggi è protagonista di tante attività dalla grande valenza socio-culturale.







I ladri hanno asportato le impalcature che servivano alla costruzione di alcuni bagni esterni destinati ai visitatori. A darne notizia sono proprio i volontari della Cooperativa Sociale AlterEco che stamattina, giunti sul posto, hanno trovato il cancello divelto.







“Non è il coronavirus il problema – scrivono sulla pagina Facebook. “A Cerignola qualora dovesse arrivare il famoso virus non potrà mai essere più famoso di quell’altro virus, quello che spinge delle persone a tagliare il lucchetto di Terra Aut con un Flex a batteria e rubare l’impalcatura della ditta costruttrice che sta realizzando i bagni esterni per i visitatori, viandanti e studenti. Vogliamo che Terra Aut sia un luogo accogliente sempre e per chiunque anche per voi che provate ad ostacolare i lavori, poveri delinquenti tristi”.