Dopo diversi anni di attività ed eventi nel nord barese e nel foggiano, specialmente nelle città di Corato ed Orta Nova, dove grazie alle numerose iniziative è stato reso possibile un vero e proprio “scambio interculturale” tra cittadini ed ospiti provenienti da tutto il mondo, l’Associazione Culturale Beyond Borders Italy ha aperto una nuova sede operativa nel comune di Orta Nova, più precisamente in Via Oberdan 8. Qui i volontari organizzeranno le loro attività, promuoveranno iniziative di coworking e ospiteranno i fruitori degli scambi internazionali. L’inaugurazione della sede si terrà nei prossimi giorni, non appena temineranno i loro effetti le disposizioni governative sugli assembramenti nei luoghi pubblici.







“A seguito di una vasta esperienza maturata attraverso la creazione di diversi progetti nell’ambito del programma Erasmus Plus, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di portare le nostre attività in modo costante e quotidiano nella nostra area di riferimento locale, ovvero il territorio dei Cinque Reali Siti” – affermano Rocco Di Corato, Elena Torelli e Carmine Lapenna, membri del coordinamento locale di Beyond Borders.

“Finora, lo scopo principale della nostra associazione è sempre stato quello di proporre e incoraggiare alla partecipazione ai progetti di mobilità giovanile all’estero, attraverso le numerose opportunità del programma Erasmus Plus. Dopo una attenta riflessione abbiamo ritenuto che fosse arrivata l’ora di ‘importare’ le nostre attività e tematiche sul locale, tramite uno strumento straordinario: quello dell’educazione non-formale, affinchè i giovani possano incrementare il senso di partecipazione attiva alla società, molto spesso carente in realtà come quella in cui viviamo”- sottolineano.

Da un punto di vista internazionale, l’associazione si pone l’obiettivo di essere un ponte diretto tra una realtà rurale come quelle dei Comuni dei Cinque Reali Siti ed il resto del mondo. Grazie alle grandi opportunità offerte dal programma Erasmus Plus è possibile ospitare gruppi di giovani provenienti da tutto il mondo e quindi regalare a tutta la comunità locale momenti di sensibilizzazione alla multiculturalità. Già nei prossimi mesi giungeranno ad Orta Nova dei ragazzi e delle ragazze da tutte le parti del mondo che prenderanno parte a progetti di scambio della durata di un anno intero.







Oltre all’ospitalità e allo scambio multiculturale, l’associazione punta ad essere un centro di formazione ed incubatore di nuove idee per i giovani del territorio, creando, grazie alla nostra nuova sede associativa, lo spazio e le condizioni giuste affinchè le attività di educazione non-formale possano essere momenti di confronto, condivisione e crescita.

“Riteniamo che un nostro grande punto di forza” – concludono i volontari – sia essere una realtà associativa inserita in un esteso network di associazioni internazionali operanti all’interno del programma Erasmus Plus. Proprio mediante l’uso degli strumenti e supporto che lo stesso programma ci offre, abbiamo l’opportunità di coinvolgere giovani provenienti da diverse realtà europee con il nostro gruppo di giovani provenienti dalla realtà locale in eventi e campagne che mirano alla scoperta della propria cultura e di quella altrui tramite un processo costante di promozione della cultura europea”.

Facebook: https://www.facebook.com/beyondbordersitaly/

Instagram: https://www.instagram.com/beyondbordersitaly/?hl=it

Sito Web: http://associazionebeyondborders.blogspot.com/

E-mail: associazionebeyondborders@gmail.com

Sede associativa: Via Oberdan 8, Orta Nova (FG)