C’è la terza vittima per concausa di Coronavirus in provincia di Foggia. E’ un uomo di 79 anni, originario di Cagnano Varano, che era stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Tatarella di Cerignola.







L’uomo aveva un quadro clinico già compromesso per altre patologie ed era risultato positivo al Covid 19 durante un ricovero precedente presso Casa Sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo. E’ deceduto questa mattina presso l’Ospedale di Cerignola, che ha subito provveduto alla sanificazione dei locali e alla messa in sicurezza del personale.







L’esame autoptico, che verrà presto effettuato dai medici legali, chiarirà le cause del decesso e l’eventuale nesso con il virus. Nel frattempo in Puglia si contano circa 23 positivi, con oltre 500 persone in isolamento domiciliare preventivo. L’ultimo dato su scala nazionale, diffuso dalla Protezione Civile, fa segnare 5061 casi di contagio, ben 1145 rispetto a ieri (dato 07.03.2020, ore 19:00).