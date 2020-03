📖 CONSIGLI PER LA LETTURA

In queste ore di apprensione e di (auto)isolamenti a casa, condividiamo l'appello di una famosa casa editrice specializzata in fumetti, Bao Publishing, ad andare, in sicurezza, in libreria e acquistare libri. Se siamo indecisi sul titolo da acquistare, Riccardo Marchio, per la rubrica Lib(e)randoci, ci suggerisce un romanzo consigliato anche da papa Francesco. #letture #liberandoci #rubriche5rs

Lib(e)randoci, la recensione di “Il padrone del mondo” di Robert Hugh Benson (1907) Nel mondo de “Il padrone del mondo” vi sono tre grandi entità politiche: America, Europa e Asia. L’Europa, in particolare, è governata da un regime di stampo socialista/massonico che non vede di buon occhio la Chiesa. Un uomo, Giuliano Felsemburgh, riuscirà a unificare il governo di queste ...