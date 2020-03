Rivolta dei detenuti presso la Casa Circondariale di Foggia. Così come avvenuto in altre città d’Italia, i detenuti foggiani stanno protestando per le misure restrittive dovute alla diffusione del COVID-19, misure che avrebbero comportato delle limitazioni per le visite dei familiari presso la struttura di Via delle Casermette.







Nel caos di questa mattina alcuni detenuti sarebbero evasi dal carcere, fermando auto per strade per poter fuggire. Alcuni sono stati fermati nei pressi del carcere, altri detenuti sarebbero riusciti a guadagnare la fuga. Elicotteri sono in volo per individuarli. Ci sarebbero anche alcuni feriti a causa dei disordini.

Sul posto è stato necessario l’intervento di Carabinieri, agenti di Polizia e militari, per contenere la protesta. Già negli scorsi giorni i sindacati avevano denunciato una situazione di grande tensione all’interno del carcere.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

