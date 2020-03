Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Carapelle è attivo al fine di fornire informazioni alla popolazione sui corretti comportamenti da adottare, nell’ambito delle attività di prevenzione del COVID 19.







In collaborazione con la C.I.S.A. Gruppo Era – Protezione Civile, ha predisposto un piano di lavoro per supportare le persone sole in stato di fragilità, per l’intera durata dell’emergenza. Per i soggetti soli, in stato di fragilità e necessità è attivo il servizio di Pagamento Bollette, Commissioni e recupero spesa con consegna a domicilio di beni di prima necessità (cibo e farmaci) presso le attività indicate dagli stessi soggetti richiedenti il servizio.







Inoltre, viene offerto supporto nella gestione degli animali di tali soggetti abbisognosi (es. acquisto cibo, farmaci, sgambamento, accompagnamento per visite veterinarie urgenti). I servizi possono essere richiesti direttamente al seguente numero telefonico: 3290027405.

Il personale di protezione civile svolge i compiti suddetti in divisa per evitare truffe o attività illecite. Il servizio sarà effettuato secondo il seguente orario: Mattino dalle 9,30-12,00 e Pomeriggio 17,00-19,00 ad esclusione

della domenica.

Comunicato Stampa

C.O.C. Comune di Carapelle