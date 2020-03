Dalle ore 18 di ieri è entrata in vigore la serrata imposta ai locali di intrattenimento e ristorazione, come circoli, pub e pizzerie. In tutta la provincia di Foggia sono scattati i controlli delle forze dell’ordine per verificare l’effettiva chiusura di questi luoghi dove si potrebbero venire a formare degli assembramenti tra personale e clienti.







Anche ad Orta Nova una massiccia rappresentanza delle forze dell’ordine si è attivata per intimare la chiusura a coloro che, dopo le ore 18:00, erano rimasti ancora aperti. Pattuglie della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno effettuato una vera e propria ronda, fermandosi presso gli esercizi che non sierano ancora adeguati alla normativa in vigore.





In serata il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha ribadito la le disposizioni dell’ultimo DPCM “Io resto a casa”, approvato per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. “Attenendoci al decreto, l’unico modo per garantire l’apertura dopo le ore 18.00” – afferma il sindaco – “sarà attraverso la consegna a domicilio. Chiediamo a tutte le attività ortesi di organizzarsi in questo modo”.