“Da fonti ufficiali a Cerignola sono stati accertati due casi e le due persone sono state trasferite altrove”. E’ il commento postato su Facebook dalla dirigente del Commissariato di Polizia di Cerignola, Loreta Colasuonno, in merito alla diffusione del Covid-19.

“Al momento è ricoverato un parente dei due ma si è in attesa dei risultati del tampone. Siete pregati di non diffondere nomi e non contattare persone accusandole di diffondere la malattia perché potreste essere denunciati per questo. Piuttosto restate a casa” – conclude.