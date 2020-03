Alla fine il mercato settimanale di Cerignola non si è tenuto. Nella giornata di ieri aveva fatto discutere la scelta dei tre commissari prefettizi della città ofantina di dare il via libera allo svolgimento del mercato, in relazione soltanto alle bancarelle di generi alimentari (così come l’ultimo DPCM consente di fare).

Subito dopo, però, tale scelta era stare ampiamente criticata dalle varie compagini politiche della città. In primis dall’ex sindaco Franco Metta, ma anche dal Partito Democratico e da Fratelli d’Italia. Questa mattina però gli ambulanti hanno di comune accordo deciso di non allestire l’area preposta per evitare gli assembramenti di persone che sicuramente sarebbero accorse per fare compere.

“Nonostante il Decreto Ministeriale dell’11 marzo sia del tutto inappropriato in un periodo d’emergenza come questo” – scrivono i dem di Cerignola, “gli ambulanti hanno ritenuto opportuno non aprire le proprie bancarelle, dimostrando senso di responsabilità e buon senso”.