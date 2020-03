Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma del presidente del Consiglio Comunale di Stornara, Roberto Nigro, in merito alla proposta di mobilitare l’esercito per i controlli anticontagio.

“L’esercito che pattuglia le strade rievoca certi tempi bui che non vorremmo mai più rivivere”. Ci rendiamo perfettamente conto della situazione di estrema delicatezza che sta vivendo l’Italia intera e di come il nostro piccolo paese, Stornara, si sta mostrando unita.

La grande maggioranza del paese sta rispettando le norme dettate dal DPCM, salvo una piccolissima minoranza che nonostante i ripetuti inviti e appelli continua ad uscire. Nelle ultime settimane Carabinieri e vigili urbani pattugliano incessantemente le strade, per attività di controllo, inoltre i volontari di Stornara Sanitas e le guardie ecozoofile contribuiscono ad attività di volontariato per la popolazione. Il tutto egregiamente coordinato dalla C.O.C. con a capo l’Ing. Pizzi.

Sono ore difficili, le più dure da affrontare, proprio per questo abbiamo solo bisogno di tutta la collaborazione e non di leggere banali comunicati stampa che non fanno altro che fomentare paure. Noi amministratori, in primis, diamo l’esempio e soprattutto invitiamo a non uscire, a rispettare le regole e a non sostituirci alle istituzioni. Non violiamo il diritto alla riservatezza riprendendo con gli smartphone fuori dalle nostre abitazioni, limitiamoci a segnalarlo privatamente o a denunciare alle autorità competenti.

I cittadini di Stornara attraverso vari comunicati si stanno attendendo alle direttive, per favore non mettiamo ansia chiedendo l’intervento dell’esercito! Stiamo a casa, uniti ce la faremo!

Comunicato Stampa

ROBERTO NIGRO

Presidente del Consiglio Comunale Stornara