“Ad oggi non mi è stata comunicata nessuna positività di Coronavirus ad Orta Nova”. Queste le parole del sindaco Domenico Lasorsa nell’appuntamento video volto ad aggiornare la popolazione locale sull’emergenza sanitaria. Il primo cittadino ortese ha fatto il punto sulle azioni di sensibilizzazione poste in essere e ha ricordato di osservare le restrizioni anticontagio sottoscritte dal Presidente del Consiglio.

“Questo però non deve assolutamente farci abbassare la guardia” – ha sottolineato il primo cittadino. “Dobbiamo continuare ad adeguarci alle norme vigenti ed in particolare a quella che ci prescrive di rimanere a casa”. Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che a vario titolo stanno prendendo parte alle operazioni di coordinamento del Centro Operativo Comunale, in ambito di protezione civile.

Di concerto a ciò sono stati effettuati diversi controlli a cura della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con sanzioni e denunce a carico di cittadini ed imprese che non hanno osservato le restrizioni vigenti. Il sindaco ha poi elogiato tutte le attività che con grande senso di responsabilità e tanti sacrifici stanno rispettando la chiusura e la quarantena. “Rappresentate il meglio e la parte più bella del nostro paese e infatti dal profondo del cuore vi dico grazie!” – ha chiosato il sindaco.